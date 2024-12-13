2. Amatör Küme’de hafta içi oynana 10. hafta maçları sonunda sıralamada değişiklik olmadı.

Ligde üç takım aldı başını gidiyor. Surgurlu, Dodurga ve Buharaspor ile takipcilerinin arasındaki puan farkı nerdeyse üç katına kadar çıktı. Ligde son beş sıradaki takımlar arasındaki puan farkı ise sadece iki.

Sungurlu Belediyespor onuncu maçında rakibi Düvenci maça çıkmadığı için hükmen galip gelerek onuncu galibiyetini aldı 1. Küme’ye bir adım daha yaklaştı.

Ligde ikinci sırada bulunan Dodurga Belediye Beyliğispor ise Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanında 6-1’lik skorla üç puanla döndü ve sıralamadaki yerini korudu. İlk iki mücadelesini sürdüren Buharaspor ise Kargıserispor deplasmanından 4-2’lik galibiyet ve üç puanla dönerek yarışa 'devam' dedi.

Oğuzlar Belediyespor ise sahasında Bayat Belediyespor önünde ilk yarıda bulduğu gollerle 3-2 galip ayrılarak ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

2. Amatör Küme’de son dört hafta maçları öncesinde Sungurlu Belediyespor 1. Küme’ye çok yakın, Aynı puanla ikinci ve üçüncü sırada yer alan Dodurga Belediye Beyliğispor ile Buharaspor arasındaki düğümü ise iki takımın kendi aralarında yapacağı maç çözecek gibi görülüyor.

Ligde 11. hafta maçları pazar günü oynanacak. Lider Sungurlu Belediyespor Bayat Belediyespor deplasmanında 12. galibiyetini almak için mücadele edecek.

İkinci Dodurga Belediye sahasında Kargı Serispor ile aynı puana sahip Buharaspor ise sahasında Oğuzlar Belediyespor önünde üç puan alarak yarışa devam etmek istiyorlar.

Haftanın diğer maçında ise Düvenci Belediyespor ile Mecitözü Gençlerbirliği takımları karşılaşacaklar.