Arca Çorum FK sponsorlarından Savaş Balçık’ın oğlu Kemalhan Balçık’ın sahibi olduğu KEM yapım tarafından Çorumlular için düzenlenen Haluk Levent ve Zara Konseri önceki akşam Kadeş Barış Meydanında coşkulu bir kalabalığın katılımı ile yapıldı.

Çorum FK için bu sezon üç tane beste yapan ve Amedspor maçında bu şarkıları yayınlanan sanatçı Haluk Levent’e Siyah Duvar taraftar grubu lideri Özgür Yalvaç tarafından ismi yazılı forma hediye edildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile birlikte formayı veren Özgür Yalvaç Haluk Levent’e teşekkür etti. Haluk Levent de Çorum FK’ya ligde başarılar dileğinde bulundu.