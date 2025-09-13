Dün basınla bir araya gelen Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, takımdan ayrılması gündem olan Zargo Toure ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Zargo Toure konusunda kulüp menfaatleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Korkmazoğlu, transfer dönemi sonrası parasını verip yollarını ayıracaklarını aktardı.

Zargo ile bizzat görüşme gerçekleştirdiğini belirten Korkmazoğlu; "Aslında sezon sonu futbolu bırakacaktı. Oğuzhan başkan kendisi ile tekrar bir yıllık sözleşme imzaladı. Yeni yapılan transferlerin ardından kendisine takımda forma şansı bulamayacağını kulübün bir parçası olarak Afrika'dan genç oyuncuları izleyerek bize scout olarak hizmet et dedik ama kendisi bu teklifimizi kabul etmedi. 'Başka bir ülkede futbol hayatına devam edeceğini' söyledi. Bizde sözleşme fesih işlemlerine başladık. Parasını ödemeyi kabul ettik. Sözleşmesine Türkiye'de bir yıl başka takımda oynayamaz maddesi koyduk. O bu maddeyi de kabul etmedi. Bizde transfer sezonu bittikten sonra ücretini ödeyip sözleşmesini feshedeceğiz' dedi.