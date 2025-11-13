​İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çorum Bal Üreticileri Birliği ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, kentteki arıcılık sektörünü geliştirmek ve sektöre nitelikli, bilinçli üreticiler kazandırmak amacıyla "Arıcılık Kursu" düzenlenecek.

HAFTAİÇİ 5 SAAT DERS VERİLECEK

Kurs, 1-23 Aralık tarihleri arasında hafta içi her gün 5 ders saati şeklinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılacak.

​Çorum Bal Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Karakuş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Çorum’un zengin florası sayesinde arıcılık için büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Hedeflerinin Çorum’da üretilen bal ve arı ürünlerinin kalitesini ve miktarını artırarak, Çorum markasını ulusal ve uluslararası pazarda daha güçlü konuma getirmek olduğunu ifade eden Hüseyin Karakuş, “Düzenleyeceğimiz bu eğitimler, mevcut üreticilerimizin bilgilerini güncellemelerine ve yeni başlayacak girişimcilerin modern arıcılık tekniklerini öğrenmelerine olanak sağlayacaktır” dedi.

KURS ÜCRETSİZ OLACAK

Kursun ücretsiz olduğunu ve katılımcılara Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika verileceğini aktaran Karakuş, “Kurslara katılım sağlamak isteyen arıcı adaylarımız kayıt ve detaylı bilgi için 0533 494 49 86 numaradan bana ulaşabilirler” diye konuştu.

TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Kurs programında katılımcılara, arı bakımı ve beslenmesi, modern kovan yönetimi, hastalıklardan korunma yolları, bal ve diğer arı ürünlerinin (polen, propolis, arı sütü) üretimi ve pazarlanması gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılacağını bildirildi.

​

​