Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturmasına ilişkin Süper Lig ve 1. Lig futbolcularına verilen cezaları açıkladı.

Trendyol 1.Lig'de Arca Çorum FK'nın rakiplerinden Esenler Erokspor'un 3 kalecisi bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti.

Cezalar bugün açıklandı.

Çorum FK'nın eski teknik direktörü Fenerbahçe'ye döndü
Çorum FK'nın eski teknik direktörü Fenerbahçe'ye döndü
İçeriği Görüntüle

Esenler Erokspor'un kalecilerden Muhammed Birkan Tetik 45 gün, Arda Kahveci 3 ay ve Ertuğrul Çetin 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

23 Kasım'da oynanacak Erokspor-Sivasspor maçında Erokspor'da kaleyi altyapıdan gelecek olan kaleci koruyacak.

Muhabir: Fatih Battar