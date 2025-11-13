Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturmasına ilişkin Süper Lig ve 1. Lig futbolcularına verilen cezaları açıkladı.
Trendyol 1.Lig'de Arca Çorum FK'nın rakiplerinden Esenler Erokspor'un 3 kalecisi bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmişti.
Cezalar bugün açıklandı.
Esenler Erokspor'un kalecilerden Muhammed Birkan Tetik 45 gün, Arda Kahveci 3 ay ve Ertuğrul Çetin 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.
23 Kasım'da oynanacak Erokspor-Sivasspor maçında Erokspor'da kaleyi altyapıdan gelecek olan kaleci koruyacak.
Muhabir: Fatih Battar