Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul'da Gönen Otel’de yapıldı.

Yurt genelinde faaliyet gösteren ulusal, bölgesel ve yerel toplam 800 radyo televizyon kuruluşunun üyesi olduğu en büyük meslek birliği RATEM genel kurulu, Türkiye'nin dört bir yanından radyo ve televizyon yayıncılarını da bir araya getirdi.

RATEM 11. Olağan Genel Kurulunda Çorumda yaklaşık 30 yıldır radyo yayıncılığı yapan Umut Radyo kurucusu – Genel Yayın yönetmeni Uğur Çınar, üçüncü kez Haysiyet Kurulu üyeliğine seçildi.

Genel Kurulda yapılan seçimde mevcut Başkan Mehmet Aydın Şerbetçioğlu güven tazelerken yeni Yönetim, Teknik Bilim, Haysiyet, Denetleme, Danışma ve Yayın Kurulları da belirlenmiş oldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda divan oluşumu sonrası gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği’nin iki yıllık çalışma raporunu önceki dönem başkanı Yusuf Gürsoy ve mevcut Başkan Aydın Şerbetçioğlu, genel kurula katılan üyelere sunarken; yapılan çalışmalar için üye ve kurul başkanlarına teşekkür edildi.