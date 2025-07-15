Çorum’un milli sporcusu Abduüssamet Uğurlu Dünya üçüncüsü oldu. Abdüssamet Uğurlu Tayland’da yapılan Dünya Askeri Oyunlar Şampiyonasında milli takım adına üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Tayland’ın Bangkok kentinde 8-14 temmuz tarihleri arasında yapılan Muay Tnai Dünya Askeri Oyunlarında Ordu milli takıma adına ringe çıkan Abdüssamet Uğurlu, Tayland’ın ata sporu olan Muay Thai branşında yarı final maçında ev sahibi ülmenin sporcusu ile girdiği çekişmeli bir mücadele sonunda 2-1 kaybederek üçüncü oldu ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu maçlardaki performansı ile Süper Fight müsabakalarına katılma teklifi alan Abdüssamet Uğurlu Malezyalı rakibini yenerek şampiyon oldu ve katıldığı iki organizede bir altın bir bronz madalya kazanarak ülkemize iki madalya ile döndü. Bu sene spor kariyerinde çok yoğun bir dönem geçirdiklerini belirten Abdüssamet Uğurlu çok şükür Kick Boks ve Muay Thai Türkiye şampiyonalarını zirvede tamamladığını belirterek ‘Bu başarılma milli takımda yer almaya hak kazandım. Önümüzde yakın tarihte Muay Thai Süper Lig yarı final müsabakaları var. Bugünden itibaren hız kesmeden 30 Temmuz’da Kıbrıs’ta yapılacak olan bu müsabakalara hazırlanacağım. Bu zorlu süreçte her zaman olduğu gibi yanımda olan aileme, akrabalarıma, birlikte ter döktüğüm salon arkadaşlarıma, milli takım antrenörüm Aydın Fırat’a Autox Premium servis sahibi Serhat Karakaya’ya maddi manevi destekleri için teşekkür ediyorum’ dedi.