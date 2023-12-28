Avrupa Büyükler Muay Thai Şampiyonasında üçüncü olarak bronz madalya kazanan Abdussamet Uğurlu Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyarek etti,

Geçtiğimiz günlerde Antalya’da yapılan Muay Thai Büyükler A Class Elite Avrupa Şampiyonasında 57 kiloda mücadele eden ve üçüncü olarak bronz madalya kazanan Abdussamet Uğurlu antrenörü Aydın Fırat ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Abdussamet Uğurlu Avrupa Şampiyonasındaki müsabakaları hakkında bilgiler verdi ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a destekleri için teşekkür etti. Çağlar ise Abdussamet Uğurlu ve antrenörü Aydın Fırat’ı başarılarından dolayı tebrik etti desteklerinin devam edeceğini söyledi. Ziyarete Gençlik Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız da katıldı.