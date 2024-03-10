Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Eğitim İş Sendikası tarafından bir söyleşi programı düzenlendi.

Sendika binasında gerçekleştirilen söyleşi programında Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Serhat Saatçi, Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet Dönemi’nde kadın hakları konusunda görüşlerini aktardı.

Eğitim İş Sendikası Çorum Şube Başkanı Selim Bozkurt’un açış konuşmasının ardından söz alan HİTÜ Öğretim Üyesi Serhat Saatçi, kadınlar hakları mücadelesi tarihinin Cumhuriyet öncesi dönem ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere köklü bir geçmişi olduğunu vurguladı.

Türkiye’de köklü bir kadın hakları mücadelesi olduğuna dikkat çeken Saatçi, kadın haklarının Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi olmak üzere iki aşamalı olarak ele alınması gerektiğini kaydetti.

Saatçi, “Kadın hakları mücadelesi dünyadaki gelişmelere paralel önemli bir tarihi derinliğe sahiptir. 1870’lerde başlayan 1917’e kadar önemli gelişme göstermiştir. Cumhuriyet dönemi ile önemli ivme kazanan kadın hakları mücadelesinde 1935 ile 1975 yılları arasında bir durağanlık yaşandığı dikkat çekmektedir” şeklinde konuştu.

Yaklaşık bir saat süren söyleşi programına sendika yöneticileri ve üyeleri katıldı. (Haber Merkezi)