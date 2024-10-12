Ülkü Ocakları Spor Birimlerinden Amatör Spor Haftası nedeni ile çalışma yapan kulüplerin antrenmanlarına tatlı ziyaret.

Ülkü Ocakları Spor Birim Başkanı Osman Gaşa, Türk Dünyası Birim Başkanı Ahmet Güler, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Kadir Karaköse beraberlerinde Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arcı ile birlikte Devane sahasında antrenman yapan Devanespor, Mecitözü Gençlerbirliği ve Buharaspor ile Bekir Aksoy Salonunda çalışma yapan Taekwondo takımını sporcularını ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında Ülkü Ocakları Spor Birim Başkanı Osman Gaşğa tüm sporcuların amatör spor haftasını kutladı ve sporun ülkenin geleceği olan çocuklar ve gençler için çok önemli olduğunu belirterek tüm spor kulüplerine bu yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

ASKF Başkanı Ferhat Arıcı da haftalarını bu ziyaretler ile kutlayan Ülkü OcaklarıSpor Birim Başkanı ve ekibine teşekkür etti.