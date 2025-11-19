17 Kasım 1978 tarihinde ekmek parası kazanmak için gittiği İstanbul’da bölücü terör örgütü militanları tarafından şehit edilen ülkücü genç Halil Sucu, Çorum’da düzenlenen programla rahmet ve minnetle anıldı.

Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığınca organize edilen anma programı, şehidin Çorum Ulu Mezarlığı’ndaki kabri başında gerçekleştirildi.

Programa; MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan, TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli ve çok sayıda ülkücü katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda, 17 yaşında şehit edilen Halil Sucu’nun aziz hatırası bir kez daha yad edildi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, şehitlerin bu topraklara mühür vurduğunu ifade ederek, “Rabb’im tüm şehitlerimizden razı olsun. Ruhları şâd, mekânları cennet olsun. Birliğimizi, dirliğimizi ve kardeşliğimizi daim kılsın. Bu günlere kolay ulaşmadığımızın en büyük şahidi; hayatının baharında din için, devlet için, Türklük için toprağın kara bağrında yatan şehidimizin aziz hatırasıdır.” dedi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan ise Halil Sucu’nun henüz 17 yaşındayken İstanbul’da komünist militanlar tarafından şehit edildiğini hatırlatarak, “Rabb’imiz bütün şehitlerimizden ayrı ayrı razı olsun. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. Rabb’imiz birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın.” ifadelerini kullandı.

Duygusal anların yaşandığı program, edilen duaların ardından sona erdi.