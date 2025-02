Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Çorum İl Başkanlığı tarafından Ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun şehadetinin 10’ncu yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

İzmir Ege Üniversitesi tarih bölümünün başarılı öğrencilerinden Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 20 Şubat 2015 tarihinde bölücü terör örgütü üyeleri tarafından düzenlenen bir saldırıda şehit edilmişti.

Anma programına; MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Belediye Meclisi Grup Başkanı Arslan Kaynar, TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, Kamu-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları, MHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, KAÇEP Başkanı Ayşe Deli, ülkücü gençler ve vatandaşlar katıldı.

Kadeş Barış Meydanı'nda Ülkücü Yemini edilmesi ile başlayan program, Ülkü Ocaklı gençlerin yürüyüşü ile devam etti. Turgut Özal Konferans Salonu'nda devam eden anma programında MHP İl Başkanı Çıplak ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik birer konuşma yaptı.

Ülkü adını verdikleri büyük bir ideale sahip, bu uğurda mücadele eden insanlar olduklarını belirten Çıplak konuşmasında: “Varoluş tutkumuz, yarınlara dair hayallerimizdir. Dünümüz, şerefli geçmişimizdir; bununla övünmek en doğal hakkımızdır. Ancak geçmişimiz yalnızca bir anı olarak kalmamalı, bugünümüze ve geleceğimize de ışık tutmalıdır. Bu uğurda canını feda eden Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu anlamlı programı hazırlayan Ülkü Ocakları İl Başkanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Ocak Başkanı Orhan Tosik, Ülkücü Hareketin son şehidi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu, şehadetinin onuncu yıldönümünde anmak için toplandıklarını söyledi. Anma programının hazırlanmasında emeği geçen gençlere ve katılımcılara teşekkür eden Tosik, Fırat Yılmaz Çakıroğlu ismini ve mücadelesini yakından bildiklerinin altını çizerek: “Ancak bugün, sadece bir ismi yad etmek için değil, onun Türk milletine olan sonsuz bağlılığını, davasına olan sadakatini bir kez daha hatırlamak için toplandık. Fırat’ın mücadelesi yalnızca kişisel bir uğraş değil, Türk milletinin özgürlüğü, bağımsızlığı için atılan bir adım ve bir milletin uyanışıdır. Bir Ülkücü, Türk milletinin bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna, her türlü zorlukla mücadele etmeye ve gerektiğinde canını vermeye hazırdır. Fırat Yılmaz Çakıroğlu da bu anlayışla hareket etmiş ve milletinin geleceği için canını feda etmiştir. O, şehadeti, bir kahramanlık saymamış, kutsal bir görev bilmiştir” diye konuştu.

“Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, nice kahramanlık öyküsüyle doludur” diyerek konuşmasını sürdüren Tosik ülkücü şehitlerin bu topraklarda hür ve bağımsız şekilde yaşamanın bedelini canlarıyla ödediğini, onların her birinin Türk milletinin özgürlüğü ve bağımsızlığı için verilen bu büyük mücadelenin simge isimleri olduğunu vurguladı.

Türk milletinin bağımsızlığı için verdiği mücadele ile ölümsüzleşen bir kahraman olan Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun ülkücü hareketin son şehidi olduğunu, onun mücadelesinin yüreklerinde hep canlı kalacağını ve bayrağı lekelemeden emaneti teslim ettiğini anlatan Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, Bugün, onun yolundan gitmek, onun hatırasına sahip çıkmak bizler için en önemli vazifedir” şeklinde konuştu.

Devletin hainlerin yuvalarını başlarına yıktığını, bu mücadelenin hiçbir bölücü unsur kalmayana kadar devam edeceğini ve ülkücü hareketin her daim bu kararlı mücadelede âmâsız, fakatsız devletin yanında ve her daim emrinde olduklarını da ifade eden Tosik, ülkücü hareketin senaryosunu kendi yazmadığı hiçbir filmin figüranı olmadığını, yeri ve zamanı gelince hainlerin tepesine yıldırım gibi inmeye devam edeceğini, bu ülke için seve seve şahadete koşacaklarını sözlerine ekledi.