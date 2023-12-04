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1. Amatör Küme’de 6’şar puanlı iki takım Kargıserispor ile Ulukavakspor arasındaki maçtan konuk takım rakibin ilk yarının sonlarında dokuz kişi kalmasından da faydalanarak 11-0 gibi farklı skorla galip ayrılarak liderliğini devam ettirdi.

Maça çok hızlı başlayan konuk Ulukavkaspor Fazlı ve Mustafa Öz’ün attığı gollerle rakibi önünde 2-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Kargıserispor’dan Tolga ve Sefer Berkan’ın kırmızı kart görmesi ile ev sahibi takım dokuz kişi kaldı. İlk yarının sonunda Umut’un kendi kalesine attığı golle devreyi 4-0 önde tamamlayan konuk takım ikinci yarıda oyuna sonradan giren Osman’ın üç golü ile farkı açtı ve sahadan 11-0 galip aynlarak dördüncü maçında üçüncü galibiyeti alarak 9 puanla liderliğini sürdürdü.