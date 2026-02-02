Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamında Türkiye'ye gelen uluslararası seyahat acentelerinin temsilcileri, Çorum 'u gezdi.

Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı turizm acentelerinin temsilcilerine, belediyenin davetlisi olarak geldikleri kentte tarihi ve kültürel alanlar tanıtıldı.

Program kapsamında Şehir Müzesi, Çorum Müzesi, Tarihi Çorum Meydanı, Dikiciler Arastası ve Velipaşa Hanı'nın ziyaret eden temsilciler, kentteki gastronomi ürünlerini de tatma fırsatı buldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum 'u uluslararası turizm rotalarına dahil etmek istediklerini, bu kapsamda 12 Şubat'ta da üç grup halinde uluslararası seyahat acentelerinin temsilcilerini Çorum 'da misafir edeceklerini kaydetti.