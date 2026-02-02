Çorum'da 6 gün önce yurttan ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki genç her yerde aranıyor.

28 Ocak Çarşamba günü Sevgi Evleri'nden kaçan 15 yaşındaki Abdül Samed Badak'ı arama çalışmaları sürüyor.

Ailesi üstünde hangi kıyafetlerin olduğunu bilmediklerini dile getirirken, fotoğrafta alnındaki izin de ben olmadığını yara izi olduğunu ve muhtemelen o izin geçtiğini ifade etti.

Ailesi, Abdül Samed Badak'ı gören veya nerede olduğunu bilenlerin 05353153341 numaralı telefondan ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermelerini istiyor.