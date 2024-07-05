Çorum FK’da geçtiğimiz hafta Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın açıklamalarının ardından başlayan moral bozan hava dün akşam saatlerinde Valilik tarafından yapılan açıklama ile biraz olsun düzeldi.

Çorum Valiliğinden yapılan paylaşımda, Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret ettiği belirtildi. Görüşmenin içeriği ile detaylı bilgi verilmedi.

Edindiğimiz bilgilere göre bu görüşmede Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın Çorumlu sanayici ve iş adamlarından bağış değil hazırladıkları projeleri destek vermesini istediği öğrenildi.

Görüşmede kulüp isim sponsorluğu, loca satışı, kombine bilet satışı, stad içi ve tesis antrenman sahasına reklam panosu konulması gibi çok farklı konularda sponsorluk desteğine açık olduğunu belirten Başkan Oğuzhan Yalçın’ın Vali Zülkif Dağlı’yı bilgilendirdiği öğrenildi.

Vali Dağlı’nın da bu konu ile ilgili gerekli görüşmeleri yapacağı gerek görmesi halinde biraya gelebileceklerini ilettiği belirtildi.

Bu görüşme kırmızı siyahlı camiada olumsuz havanın biraz olsun dağılmasına vesile oldu.