Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi (TTO AŞ) ile Global İstihdam Bürosu arasında, ulusal ve uluslararası ölçekte istihdama ivme kazandırmayı amaçlayan iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Hitit Üniversitesi Rektörü ve TTO AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Global İstihdam Bürosu Başkanı Ali Karabacak tarafından imza altına alındı.

Protokol kapsamında; oryantasyon ile mesleki ve teknik eğitim programlarının hazırlanması, bu programlara ilişkin akademik ve uygulamaya dönük içeriklerin oluşturulması, eğitim ve danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi hedefleniyor.

İş birliğiyle, Global İstihdam Bürosu’nun yurt dışından yabancı uyruklu bireyler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları arasından iş arayanlara yönelik yürüteceği çalışmalarda ihtiyaç duyulan eğitim, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri, Hitit Üniversitesi TTO AŞ’nin akademik bilgi birikimi, teknik uzmanlığı ve tecrübesiyle hayata geçirilecek.

ÜNİVERSİTE EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERECEK

Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi olarak istihdama katkı sağlamak adına yeni bir işbirliğine başladıklarını ifade eden Hitit Üniversitesi Rektörü ve TTO AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Yaptığımız protokol kapsamında Global İstihdam Bürosu’nun yurt dışında veya ülkemizde iş arayanlar için yapacağı istihdam sağlama çalışmalarında TTO AŞ olarak eğitim, danışmanlık ve organizasyon hizmetlerini gerçekleştirmek üzere yer alıyoruz.” dedi.

Üniversite sanayi işbirliğinin istihdamın niteliğini artırmada büyük önem arz ettiğini kaydeden Prof. Dr. Öztürk, “Bu protokol ile ulusal ve uluslararası ölçekte istihdam süreçlerine bilimsel, planlı ve sürdürülebilir bir katkı sunmayı hedefliyoruz. Hitit Üniversitesi TTO AŞ olarak sahip olduğumuz akademik altyapı ve uygulama deneyimini, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla buluşturarak hem bireylerin niteliklerini artırmayı hem de istihdam ekosistemine katma değer sağlamayı amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ALİ KARABACAK: ‘YENİ MODEL OLUŞTURDUK’

Global İstihdam Bürosu Başkanı Ali Karabacak, istihdamı artırmaya yönelik yeni bir model oluşturduklarını belirterek, “Bu iş birliğiyle istihdam süreçlerini yalnızca iş bulma aşamasıyla sınırlı tutmayan, eğitimle desteklenen bütüncül bir yapı kurduk. İş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun, istihdamı doğrudan artıracak eğitim programları hayata geçirilecek.” dedi.

İş arayanların Global İstihdam Bürosu aracılığıyla yapabilecekleri mesleklere ilişkin tercihte bulunabileceğini belirten Karabacak, şunları söyledi:

“Ardından ülkemizde çalışmak isteyen vatandaşlarımız ile yabancı uyruklu vatandaşlar veya yurt dışına çalışmaya gitmek isteyenler Hitit Üniversitesi bünyesinde ilgili meslek dallarına yönelik eğitim programlarına katılacak. Bu noktada çalışanlara yönelik dil, uyum ve mesleki yeterlilik eğitimleri Hitit Üniversitesi tarafından verilecek. Eğitim süreçlerinin tamamlanmasının ardından ise istihdamı sağlamış olacağız.”