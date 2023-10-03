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Amasya’nın Merzifon ilçesinde meydana gelen 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 kişinin yaralandığı otobüs kazasında kahreden bir detay ortaya çıktı.

Yaklaşık 150 metre sürüklenen otobüste fren izine rastlanamadı.

Olay yerinde incelemede bulunan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, “Olay yerine baktığınızda herhangi bir fren benzeri bir izi yok. 100- 150 metre kadar yoldan çıkmış. Tabii ki yolun kenarında bir kanal var. O kanala çarpması sonucu otobüsün yan yattığını değerlendiriyoruz.” dedi.

Olası bir ihmalin olup olmadığı ise ekipler tarafından araştırılıyor.