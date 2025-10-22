İŞKUR İl Müdürlüğü ile Hitit Üniversitesi arasında ‘Gençlik Programı’ kapsamında üniversitede çalışacak 587 öğrenci noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

Program kapsamında Hitit Üniversitesi bünyesindeki kampüs ve okullarda, katılımcılar haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacak

Program 3 Kasım 2025 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 tarihinde sonlanacak.

Katılımcılara İŞKUR tarafından, program kapsamında katıldıkları her gün için günlük net 1083,00-TL olacak şekilde cep harçlığı ödenecek.

Çorum 6.Noter Başkatibi Ebubekir tarafından kura çekiminde ismi çıkan öğrencileri öğrenmek için tıklayın