Hitit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca Öğretim üyesi alınacağı duyuruldu.

Yayınlanan ilana göre, Tıp Fakültesi'ne 4 Profesör, 2 Doçent, 2 Doktor Öğretim üyesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim üyesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ne 1 Profesör, 3 Araştırma Görevlisi, 5 Doktor Öğretim üyesi, İlahiyat Fakültesi'ne 1 Profesör, 1 Araştırma Görevlisi, Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1 Profesör, 1 Araştırma Görevlisi, 2 Doktor Öğretim üyesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne 1 Profesör, 1 Doktor Öğretim üyesi Sungurlu Meslek Yüksekokulu'na 3 Doktor Öğretim üyesi, İskilip Meslek Yüksekokulu'na 1 Doktor Öğretim üyesi olmak üzere toplam 31 kişi alınacak.

Başvurular 9 Ocak'ta sona erecek.