Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Necati Gül, önceki gün kentte Hitit Üniversitesi tarafından yapılan “İklim Değişikliği Perspektifinden Su ve Kuraklık Çalıştayı” ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çalıştayda, iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri, kuraklık risklerinin yönetimi ve suyun verimli kullanımı konularında kamu, akademi ve yerel paydaşların ortak çözüm önerilerinin ele alındığını hatırlatan Necati Gül, paydaş olmalarına rağmen toplantıya davet edilmemelerine tepki gösterdi.

“Ziraat Mühendisleri Odası olmadan yapılan çalıştay, çalıştay değil sohbettir” diyen Gül, çalıştayla ilgili şunları söyledi:

Ürünün, topraktan sofraya ulaşmasının her aşamasında, bedenen ve fikren emeği olan dünyada ve ülkemizde bilim, fen ve tekniği takip edip geliştiren ve bunu pratiğe aktaran her türlü yeniliğin, çiftçiye ulaşmasına önderlik ve liderlik yapan, Ziraat Mühendisleri ve Ziraat Mühendislerinin temsilcisi Ziraat Mühendisleri Odası bu çalıştayda yok.

DEMEK Kİ ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI PAYDAŞ DEĞİL

Bilindiği üzere ülkenizde toplam suyun %74-76’sı tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Kuraklık, su yönetimi ve verimliliğini için oluşturulan tarım ayağındaki masada; toprak, tarım ve alanları, su ve havzaları, çayır ve meralar, fauna, flora, biyoçeşitlilik ve doğal kaynaklar konusunda etkin ve yetkin; problemleri, bilimin ışığında tespit eden, yorumlayan ve çözüm yolları üreten, ürettiği çözümü uygulayan ve uygulatan, sonuçları, içinde yaşadığı topluma ve insanlığa katma değer katarak yansıtan, Ziraat Mühendisleri yok.

ZMO DA SIRADAN BİR STK DEĞİL,KAMU NİTELİĞİNDE MESLEK ÖRGÜTÜDÜR

Dünyayı, ülkeyi, kurum, kuruluş ve meslekleri tanımayan bir üniversite ve bu üniversitenin yaptığı çalıştaydan sağlıklı bir sonuç alıp ve pratiğe aktarabilecek misiniz? Yaptığınız çalıştayda kendinize göre bir sonuç çıkardınız, bunu sahaya kiminle ulaştırıp, çıktısını nasıl alacaksınız?

İLK DÜĞMEYİ YANLIŞ İLİKLEDİNİZ

İlk düğmeyi yanlış iliklediğiniz gömleği, bir bedene düzgün giydiremezsiniz. Bir akademisyenin dediği gibi; “İlim, önüne geleni alıp, tutarlı olup olmadığına bakmaksızın saçıp savurmak değil; bir usule dayalı, anlamlı ve tutarlı bir anlama sürecidir.”

İklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri, kuraklık risklerinin yönetimi ve suyun verimli kullanımında paydaş olarak değerlendirilmeyen Ziraat Mühendisleri Odası olmadan yapılan çalıştay, çalıştay değil sohbettir.

Siz yok saysanız da Ziraat Mühendisleri ve onların temsilcisi Ziraat Mühendisleri Odası var, var olmayana devam edecek; etkinliği ve yetkinliğinin yansıması her bireyde kendisini gösterecektir. Önce gelir tıkınmak, sonra gelir kalkınmak.”