Çorumlu hemşehrimiz Sunucu ve yazar Cüneyt Özdemir'in annesi Hamiyet Özdemir hayatını kaybetti. Çorum'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Ahmet Özdemir'in eşi, Nimet Özdemir, Sema Akbel Özdemir ve Cüneyt Özdemir'in annesi, Erhan Akbel ve Zeynep İnanoğlu Özdemir'in kayınvalideleri, Alp, Lena, Öykü ve Arda'nın anneanneleri, Ali Mavi'nin babaannesi, Novi'nin büyükanneannennesi, Hamiyet Özdemir yaşamını yitirdi.

ÇORUM'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Son dönemde Youtube'da yaptığı yayınlarla meslek hayatını sürdüren sunucu ve yazar Cüneyt Özdemir, annesi Hamiyet Özdemir'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sosyal medyada annesinin gençlik fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda Özdemir, cenaze bilgilerini de paylaştı.

4 Ocak pazar günü, öğle namazına müteakip Çorum Akşemsettin Camii'nden cenazesinin kaldırılacağını ve Hıdırlık Mezarlığı'na defnedileceğini belirtti.