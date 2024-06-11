Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda yıllarca forma giyen ve geçtiğimiz aylarda beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle hayata veda eden Yakup Burak Koşar’ı arkadaşları sahaya pankartla çıkarak bir kez daha andı.

Bu anma sırasında genç yaşta vefat eden Koşar’ın ailesi ve yakınları göz yaşlarına boğuldular.

Bu yıl 27.si düzenlenen 30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası’na da adı verilen Yakup Burak Koşar için Kalehisar Kardeşler İveco ve Es Bilişim takım özel pankart yaptırdı. Kalehisar takımı “Her zaman kalbimizdesin” yazılı pankart ile çıkarken, Es Bilişim takımı ise “Unutmadık kalbimizdesin” yazılı pankart açtı.

Pazar günü oynanan iki karşılaşma öncesi Yakup Burak Koşar için saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünden maçları takip eden merhum Yakup Burak Koşar’ın ailesi açılan pankartlar ve saygı duruşu sonrası gözyaşlarını tutamadı.

Kalehisar takımı, CNR Elektrik’i 4-0 yendiği maçta atılan her gol sonrası Yakup Burak Koşar’ın giydiği 7 numaralı formayı açarak golü ailesine armağan etti.