Çorum Kadın Bölgesel Hakemi Nuriye Çınar Bal yarın oynanacak Ünye 1957spor ile Çarşambaspor takımları arasındaki maçı yönetecek.

Bölgesel Amatör Lig 12. grupta ilk yarının son haftasında pazar günü saat 14’de Ünye İlçe Sahasında oynanacak Ünye 1957spor ile Çarşambaspor arasındaki maçı Nuriye Çınar Bal yönetecek yardımcılıklarını da ilimizden Hatice Yıldırım ile Kastamonu’dan Muhammet Emre Vural yapacak. Maçın dördüncü hakemi de ilimiz Bölgesel Hakemi Ertuğırul Ramazan Boyraz.

Maçta gözlemci olarak ise Murat Özcan görev yapacak. Grupta Çarşambaspor 20 puanla beşinci sınada yer alırken Ünye 1957spor ise 18 puanla altıncı sırada bulunuyor.