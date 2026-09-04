Çorum’un Alaca ilçesinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik Yem Ezme Makinesi Dağıtım Programı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından TULİP Projesi kapsamında düzenlenen programla, üreticilerin yem hazırlama süreçlerinin kolaylaştırılması ve üretim maliyetlerinin azaltılması hedefleniyor.

Programa Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, Belediye Başkan Vekili Ziya Yağlı, AK Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, Alaca İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Cumhur Atalık, Ziraat Odası Başkanı Ferhat Arslan ve vatandaşlar katıldı.

Hayvancılıkla uğraşan üreticilere destek

TULİP Projesi kapsamında gerçekleştirilen dağıtımla, Alaca’daki hayvancılık işletmelerinin yem hazırlama imkanlarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yem ezme makinelerinin kullanılmasıyla üreticilerin yem hazırlama sürecinde daha pratik imkanlara kavuşması ve hayvancılık faaliyetlerinde verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Program kapsamında modern tarım ve hayvancılık uygulamalarının daha fazla üreticiye ulaştırılması da hedefler arasında yer alıyor. Projenin, üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlaması ve işletmelerin üretim kapasitesini desteklemesi amaçlanıyor. (Haber Merkezi)