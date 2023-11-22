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Altay’ın tecrübeli golcüsü Marco Paixao ligin ikinci yarısı için Şanlıurfaspor ile anlaştı.

Beş sezondur Altay kulübünde forma giyen ve iki sezon gol krallığını kazanan tecrübeli forvet siyah beyazlı kulübün yaşadığı ekonomik kriz nedeni ile ikinci yarı için kadrodan ayrılmak isteğini dile getirmişti.

Altay’da yaşanan başkan değişikliğinin ardından Marco Paixao’nun 1. ligde mücadele eden ve gol yollarında büyük sorun yaşayan Şanlı Urfaspor ile prensip anlaşmasına verdiği öğrenildi.

Bu transferin ilk yarının sonunda resmiyet kazanması bekleniyor.