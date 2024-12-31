Ahlatcı Çorum FK bir haftalık aranın ardından cumartesi günü Urfaspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı Siyahlı takımın tesis sahasında yapılan antrenmana ağrıları olan Geraldo ve Zargo tedbir amaçlı katılmazken sakatlığı bulunan kaleci Ahmet katılmadılar.

Önceki gün yapılan ağır çalışmanın ardından futbolcularla dün teknik analizini yapan Serkan Özbalta ve ekibi oynayacakları sistem konusunda futbolculara bilgiler verdi. Ardından oldukça soğuk havada yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı ardından dar olan oyunları ile devam etti.

Çalışmada daha sonra pas drili yaptıran Teknik heyet ardından da gol vuruşu ve şut çalışması yaptırdı. Antrenmanın son bölümünde üçlü turnuvada karşılaşan kırmızı siyahlı takımda futbolcuların moralli oldukları gözlendi.

Üç takımdan ikisi maç yaparken diğer takımın koşu yaptığı turnuva iddialı olunca ortaya oldukça renkli görüntülerde çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan turnuva sonunda kazanan takım büyük sevinç yaşadı.

Ahlatcı Çorum FK, Urfaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.