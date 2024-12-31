imar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer ilk yarının son maçında Çarşambaspor deplasmanından bir puanla dönerek devre arasına moralli girdiklerini söyledi.

Eğer ilk yarının evlerinde oynadıkları son maçta Geredespor önünde mağlup olarak haftayı puansız kapattıklarını bu kaybı telafi etmek için Çarşambaspor deplasmanında mutlak puan yada puanlar için çıktıklarını belirterek ‘İlk yarının son deplasman maçında Çarşambaspor karşısında maçın ilk yarısında iki takımda konrollü oyunu tercih etti ve dengeli bir maç oldu.

İkinci yarıya daha tempolu başlayan ve topa sahip olan dirençli bir futbol ortaya koyan takım biz olduk. Bu bölümde rakip takım kalecisi yaptığı kurtaışlarla öne geçmemize fırsat vermedi. Maçın son on dakikalık bölümünde ise rakip kaleye baskıyı kurduk ve maçı ne kadar istediğimizi ortaya koylduk.

Bu baskı sırasında ev sahibi takım oyuncuları ortalığı karıştırma ve ardından kavgaya dönüşmesi sonrası maçın hakemi iyi yönettiği müsabakada dengeyi bozmama adına her iki takımdan birer futbolcuya kırmızı kart göstererek oyunda üstünlüğü tamamen elimize almamıza engel oldu.

Neticede devre arasına şartlar ne olursa olsun puanla girerek ligi 9. Sırada tamamladık, genel olarak elimizdeki mevcut kadro ve rakiplerin konumunu göz önünde bulundurduğumuzda ilk yarı itibariyle iyi iş çıkardık ve puan tablosunda iyi bir yede bitirdik diye düşünüyorum,

Bu sürecte olağanüstü özveri ile mücadele eden bütün oyuncularımı kutluyorum,yine bizleri herdaim destekleyen ve yanımızda olan başkanımıza ve yönetimimize ayrıca teşekkür ediyorum.İkinci yarı için 4 günlük izinin ardından tekrardan toplanarak Cuma günü top başı yapacağız, transfer konusunda ise belirli bölgelere iki yada üc transfer yapmak için gerekli görüşmeleri yapacağız.Çarşamba deplasmanına gelen taraftarlarımızada ayrıca tesekkür ediyorum.