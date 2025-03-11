Usulsüz çakar lamba kullanan otomobil sürücüsüne 138 bin 172 lira para cezası uygulandı.

Sürücünün ehliyetine 30 gün el konuldu.

Usulsüz çakar kullanımına ceza kesildi.



Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğüne çakar lambalı otomobil kullanımına ilişkin gelen ihbar üzerine ekipler, Şehit Yüksel Kapdan Caddesi'nde aracı durdurdu.



Yapılan kontrolde otomobilde izinsiz çakar lambası olduğu tespit edildi.



Sürücüye usulsüz çakar lamba kullanmaktan 138 bin 172 lira, helezon yayları kesik ve sigortasız araç kullanmaktan ise 1986 lira idari para cezası verildi.



Otomobil 30 gün trafikten menedildi, sürücünün ehliyetine de 30 gün el konuldu.