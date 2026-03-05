Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu’nda düzenlenen Halkbank Çocuk Tiyatrosu etkinliği kapsamında Çorum’a gelen eski Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ı ziyaret etti.

Ziyaret, TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca’nın organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde yapıldı.

Görüşmede çocuklara yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetlerin toplumsal gelişim açısından taşıdığı önem üzerinde duruldu.

Gerçekleşen ziyarete TOBB Çorum Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, Halkbank Çorum Bölge Müdürü Mükremin Gönül, Halkbank Kurumsal İletişim Daire Başkanı Tuna Alcı, Halkbank Bölüm Müdürü Şermin Keskin Uzun ve Azra Akın Prodüksiyon Operasyon Sorumlusu Onur Oral da katıldı.