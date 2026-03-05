Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Gençlik Sohbetleri’ programı kapsamında Çorum’da gençlerle buluşacak.
Uzay yolculuğuna dair deneyimlerini paylaşacak olan Gezeravcı, bilimsel çalışmaların perde arkasını anlatacak.
GÖREV DENEYİMİNİ PAYLAŞACAK
Program, 6 Mart’ta saat 14.15’te Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yürüttüğü bilimsel deneyleri ve görev sürecinde yaşadıklarını öğrencilerle paylaşacak.
Muhabir: Çorum Hakimiyet