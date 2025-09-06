Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal, ASFK Başkanı Ferhat Arıcı'nın Voleybol 2. Lig Takımlarının sezon açılışında yaptığı konuşma üzerine yazılı açıklama yaptı.

Kendisinin davetli olduğu fakat başka bir programı nedeniyle katılamadığı programda Ferhat Arıcı'nın ASKF başkanlığını tekrar kazanması halinde sezon açılışına katıldığı kulübün bir deplasman yemeğini karşılayacağının sözünü verdiğini ve konuşması esnasında şahsına, "Buradan Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal'a da sesleniyorum. Kulüplere destek olmak noktasında Uysal'ın da bir deplasman yemeğini karşılamasını bekliyorum" çağrısı yaptığını ifade ederek, Arıcı'nın bu sözlerine üzerine açıklamalarda bulundu.

Uysal, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) kulüplerimiz tarafından oluşturulan bir federasyon olduğu, kendi bütçesi ile gelirinin bulunduğu ve öncelikle üyesi olan kulüpler adına hareket ettiği, sayın Ferhat Arıcı'nın ASKF genel kurul sürecinde başkan adayı olması ve bu nedenle demogojik belagat yaparak, adı geçen kulübümüze seçilmesi halinde vaatte bulunmuştur.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) bir spor branşına ait federasyon olup kulüpler üzeri bir yere sahip olması nedeniyle, misyon ve vizyonu doğrultusunda tüm kulüplere eşit mesafede yaklaşarak Türk Voleyboluna sunduğu katkı bugünlerde oynanan FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonasında Kadın Milli Takımımızın başarısından da anlaşılmaktadır.

2025-2026 sezonunda Arabıca Coffee House Erkekler Voleybol 1. Liginde 1 takım, Kadınlar 2. Liginde 3 takım olmak üzere toplam 4 takımımız ilimizi temsil etmektedir. Alt yapı maçlarında ise toplam 19 kulüp il birinciliğine ve başarılı olanlar ise Türkiye finallerine katılmaktadır.

İlimizi liglerde temsil eden takımlarımıza ve alt yapı maçlarında il birinciliğine katılan tüm takımlarımız ile voleybola katkı sunan herkeseTürkiye Voleybol Federasyonu (TVF) misyon ve vizyonuna uygun olarak Çorum Voleybol İl Temsilciliği ve Temsilcisi olarak üzerimize düşen her türlü konuda zaten yardımcı olmaktayız. Kaldık ki Voleybol İl temsilciliğinin kendine ait ne bütçesi ne de geliri bulunmamaktadır."