YÜKSEL BASAR

Üyük Köyü sakinleri, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Yağmur ve Şükür Duası'nda buluştu. Okul bahçesinde düzenlenen duaya uzaktan yakından çok sayıda Üyüklü katılarak yapılan dualara amin dedi hem de hasret giderip birlik ve beraberlik sergiledi.

Pazar günü öğle namazından sonra gerçekleştirilen dua töreni, Üyük Köyü Camii İmam Hatibi Mustafa Yıldırım yaptırdığı dua ile başladı.

Üyük Köyü Muhtarı Ali Yalvaç önderliğinde bir araya gelen köylüler, el birliği ile organizasyona destek verdi. Köy Muhtarı Ali Yalvaç, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Yağmur ve Şükür Duası'nı bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Allah'a şükürler olsun ki bereketli bir yağış mevsimi yaşıyoruz. Rabbim ürünlerimizi de su kaynaklarımızı da bereketlendirdi. Bu yıl yaşadıklarımızın şükrünü ifade edip ellerimizi semaya açtık. Allah afetlerden ve sellerden muhafaza buyursun. Beldelerimizi emin, ürünümüzü bereketli kılsın. Uzaktan yakından duamıza katılan ve soframıza misafir olan tüm köylülerimize ve misafirlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Çok sayıda köylünün katıldığı dua merasimi ardından, okul bahçesinde kurulan çadırlarda tüm köylülere ikramlarda bulunuldu.

Dua vesilesiyle bir araya gelme fırsatı bulan Üyüklüler, bol bol hasret giderirken, birlik ve beraberliklerine önemli katkı sağlayan bu organizasyon için emeği geçen herkese teşekkür etti.