Özel Elitpark Hastanesi hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Özel Elitpark Hastanesi İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Uzm. Dr. Yalçın Cengiz’i kadrosuna kattı.

Uzm. Dr. Yalçın Cengiz, Özel Elitpark Hastanesinde göreve ve hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Yalçın Cengiz, şu hastalıkların tanı ve tedavisinde hastalara hizmet verecek:

“Diabetes mellitus (şeker hastalığı), hipertansiyon, obezite, metabolik sendrom

insülin direnci, kolesterol (lipid) metabolizması hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları ( karaciğer, mide, pankreas, safra kesesi, barsak hastalıkları), romatolojik hastalıklar (eklem romatizması, gut, kas ve eklem ağrıları), osteoporoz (kemik erimesi), hematolojik (kan) hastalıklar, tiroid bezi hastalıkları (hashimato, guatr), böbrek yetmezlikleri ve idrar yolu rahatsızlıkları, vitamin eksiklikleri, beslenme bozukluları ve genel sağlık kontrolleri.”

1987 Elazığ doğumlu evli ve bir kız babası olan Yalçın Cengiz, tıp fakültesi eğitimini 2004-2010 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA ) ve 2010-2011 yılları arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamladı. Uzmanlık eğitimini ise 2016-2020 yılları arasında İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde İç Hastalıkları(dahiliye) Anabilim dalında aldı. 2020 yılında Mecitözü İlçe Devlet Hastanesinde iç hastalıkları uzmanı olarak göreve başlayan Yalçın Cengiz,

yaklaşık 4 yıllık çalışma süresinin ardından Çorum Göğüs Hastalıkları Hastanesinde göreve başladı ve 5 ay kadar görev yaptı.