Üniversitede okuyan öğrenciler, kendi imkanlarıyla ördükleri atkı, bere ve eldivenleri köy okullarında eğitim gören çocuklara hediye etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce başlatılan "Isıtan Eller Projesi" kapsamında KYK yurtlarında kalan gençler ilkokul öğrencilerine yurt personeli ve öğrencilerin katkılarıyla örülen atkı ve bereleri öğrencilere dağıttılar.

Proje kapsamında önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza atan üniversite öğrencileri çocuklarla çeşitli oyunlar da oynayarak onlara unutulmaz bir gün yaşattılar.