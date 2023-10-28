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Türkiye’de 19 şubesi bulunan Uzman Turizm Hac ve Umre Organizasyon, 20.şubesini Çorum’da açtı.

Yeniyol Mahallesi Gazi 1.Sokak Kule İşhanı (Merkez PTT yanı) numara 1 adresinde Çorum halkının hizmetine giren Uzman Turizm’in açılışına Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Uzman Turizm yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hac ve umre sektöründe 35 yıllık denetim ve tecrübe ile Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten Uzman Turizm yetkililerinden Latif Topuz ve İmran Küçükkoçak; “30 yıldır Hac ve Umre sektörlerinde doğruluk ve dürüstlük vazgeçilmez ilkemiz olmuştur. On binlerce aileye Hac ve Umre ibadetini eksiksiz bir şekilde yaptırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Kutsal topraklarda, Arapça ve dini vecibeleri bilen El-Ezher mezunu, seçkin ve güçlü bir ekiple, bizzat kendimizin de başında bulunduğu organizasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. Amacımız, Uzman Turizm olarak en uygun şartlarda, en mükemmeli sunmak ve hayal ettiğiniz kutsal topraklarda tecrübemiz ve güvencemizle sizlere unutamayacağınız anlar yaşatmaktır. Cenab-ı Hak, yapmış olduğumuz ve yapacağımız tüm ibadetleri kabul etsin.” ifadelerin kullandı.

KURA İLE UMREYE GİDECEK 8 KİŞİ BELİRLENDİ

Konuşmaların ardından açılışa özel kura ile kutsal topraklara gidecek 8 kişi belirlendi.

Daha önce açılışa özel 2 kişiyi kura ile Umre’ye götüreceklerini açıklayan Uzman Turizm yetkilileri açılışta bu sayıyı 8’e yükseltti. 2500 kişinin katıldığı kura çekimi sonucu umreye gidecek talihlerin isimleri şu şekilde açıklandı;

“Oğuz Salman, Cahit Gedik, Adem Çırak, Hülya Yeter, Altın Bostancı, Orhan Çıtak, Metin Eren ve Elmas Aktaş.”

Çekilişte ismi çıkanlar heyecandan yerlerinde duramazken, Uzman Turizm yetkililerine teşekkür etti.

Çekilişin ardından kurdele kesimi ve açılış duası yapıldı.