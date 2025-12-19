İşitme Engelliler Spor Federasyonu Futbol A Millî Takımı Teknik Direktörü Ramazan Karacif, Vali Ali Çalgan'ı ziyaret etti.

Vali Çalgan, Tokyo’da 15-26 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen 25. Deaflympics Yaz Olimpiyat Oyunları’nda, beş kıtadan on altı ülkenin katıldığı müsabakalarda olimpiyat şampiyonu olan İşitme Engelliler Erkek Futbol Millî Takımı'nı tarihi başarısından dolayı tebrik etti.

Çalgan, Teknik Direktör Ramazan Karacif ve millî takıma başarılarının devamını diledi.