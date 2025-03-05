İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın başkanlığında, Türkiye genelinde eş zamanlı "2025 Aile Yılı" toplantısı gerçekleştirildi.

Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden yapılan toplantıya, 81 ilin yöneticileri katılım sağladı.

Toplantıya Çorum'dan Vali Ali Çalgan, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın katıldı.

2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında, aile kurumunun güçlendirilmesi, sosyal dayanışmanın artırılması ve toplum refahının yükseltilmesine yönelik adımlar tartışıldı. Özellikle ailelere yönelik eğitim, sosyal destek programları ve güvenlik tedbirleri gibi temel konular ele alındı.

Toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ailenin toplumun temel taşı olduğunu ve güvenliğin, toplumun huzuru ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise, aile odaklı sosyal politikaların toplumun her kesimine eşit ve etkin şekilde ulaştırılmasının önemini dile getirdi.