TOKİ Çorum kura tarihi ile ilgili yeni takvim kamuoyuyla paylaşıldı.

Resmî bilgilere göre, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum il genelinde inşa edilecek toplam 2 bin 867 konut için yapılacak TOKİ Çorum kura çekimi, 5 Mart 2026 Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek.

Kura çekiminin adresi ise Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu olarak açıklandı.

Yetkililer tarafından yapılan bilgilendirmede, kura sürecine ilişkin tüm detayların kamuoyuna duyurulduğu, başvurusu kabul edilen ve reddedilen vatandaşların isim listelerinin de ilan edildiği bildirildi.

TOKİ Çorum kura tarihi neden değişti?

Resmî açıklamaya göre, daha önce farklı bir tarihte planlanan TOKİ Çorum kura çekimi, takvim güncellemesi nedeniyle 5 Mart 2026 tarihine alındı. Kura işlemleri saat 11.00’de başlayacak ve tüm ilçeleri kapsayacak şekilde tek merkezde gerçekleştirilecek.

500 bin sosyal konut projesi Çorum dağılımı

Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çorum merkez ve ilçelerinde toplam 2 bin 867 konut inşa edilecek. İlçelere göre konut dağılımı şu şekilde açıklandı:

Çorum Merkez: 1200 konut

Alaca: 300 konut

Bayat: 200 konut

İskilip: 300 konut

Kargı (Hacıhamza): 63 konut

Laçin: 26 konut

Mecitözü: 28 konut

Osmancık: 300 konut

Sungurlu: 400 konut

Uğurludağ: 50 konut