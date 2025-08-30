Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Vali Ali Çalgan Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve şube müdürleriyle bir araya geldi.

Vali Çalgan, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları ve yürütülen projeler hakkında Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'dan brifing aldı.

Çalgan; "Çocuklarımıza ve gençlerimize milli ve manevi değerlerimizi öğreten ve aynı zamanda da çağın gerekli kıldığı bilimsel ve teknik bilgilerle onları yetiştiren eğitim ordumuzun idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi