Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve beraberindeki merkez köy muhtarları, kuraklık nedeniyle yaşanan içme ve sulama suyu sıkıntılarını Çorum Valisi Ali Çalgan’a iletti.

Ziyaret, köy halkının su krizine çözüm bulunması talebiyle gerçekleşti.

Görüşmede, özellikle tarımsal üretimi doğrudan etkileyen kuraklık sorununun köyde ciddi boyutlara ulaştığı ifade edildi. Muhtarlar, köyde hem içme suyu hem de sulama suyunun yetersiz hale geldiğini belirterek, çözüm için destek istedi.

Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, yaşanan kuraklığın yalnızca merkez köyler değil, birçok kırsal alanda benzer şekilde etkili olduğunu vurguladı.

Tarımsal üretimin devamlılığı için acil önlem alınması gerektiğini belirten Özdemir, oda olarak konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda Vali Ali Çalgan, iletilen sorunları not ederek gerekli kurumlarla koordinasyon içinde çözüm için çalışacaklarını ifade etti.