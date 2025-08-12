Vali Ali Çalgan Abdalata Köyünü ziyaret etti.

Vali Çalgan’a köy ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar da eşlik etti

Ziyarette Abdalata Köyü Muhtarı Mehmet Dalyan ve köy sakinleri ile bir süre sohbet eden Çalgan, Abdalata Köyü İlkokulu, tarihi Abdalata Camii ve Türbesi'nde incelemelerde bulunarak köy hakkında bilgi aldı.

Çalgan ayrıca 2016 yılında şehit olan P. Söz. Er Emre Şahin'in köyde bulunan kabrini de ziyaret etti.