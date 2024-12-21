Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum ekonomisine büyük katkılarda bulunan ECE Holding'i ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz'den tesis ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı.

Organize Sanayi Bölgesi’nde seramik, vitrifiye, banyo gereçleri imalatı yapan ECE Holding'i ziyaret eden Vali Çalgan, Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz'den tesisle ilgili bilgi aldı.

Vali Çalgan, ziyaretinde Çorum’un gelişimi için yapılacak projeler ve ekonomi hakkında fikir alışverişinde bulunarak ECE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz’e çalışmalarında başarılar diledi.