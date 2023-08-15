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Erzurum'a Vali olarak atanan Mustafa Çiftçi, veda mesajı yayınlayarak Çorumlulardan helallik istedi.

İşte Vali Çiftçi'nin veda mesajı:

"Saygıdeğer Çorumlular ve değerli mesai arkadaşlarım, hizmet ettiğim 4 yıl 9 ayın ardından 9 Ağustos 2023 tarihinde Muhterem Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Erzurum Valiliği görevine atandım.

Onurlu ve şerefli olduğu kadar büyük sorumluluklar ve fedakârlıkları bünyesinde barındırdığının idrakinde olduğumuz bu makamlara bizleri layık gören başta Muhterem Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve Devlet büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum.

“Sizin en hayırlınız insanlara hayrı dokunandır.”, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla tüm kamu görevlisi arkadaşlarım, yerel yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve aziz Çorum halkıyla büyük bir dayanışma, yardımlaşma ve gönül birliği içerisinde hizmet etmeye çalıştım.

6 Kasım 2018 tarihinden bu yana hizmet etme şerefine nail olduğum ve Valisi olmaktan onur duyduğum Kadim Medeniyetler şehri Çorum’dan ayrılıyorum.

Çorum’da kaldığımız sürede şahsıma ve aileme göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve samimiyeti en güzel hatıralarımız arasına katarak, yâd edeceğimizin bilinmesini istiyorum.

Çorum Valiliği görevim esnasında yürüttüğümüz bütün projelerde desteğini ve yardımını gördüğümüz Bakanlarımıza, tüm milletvekillerimize, Belediye Başkanımıza, Rektörümüze, vali yardımcılarımıza, kaymakamlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, meslek odalarımıza, sivil toplum örgütü temsilcilerimize, hayırsever insanlarımıza ve tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.

İlk günden itibaren bizleri bağrına basan, sevgisini her vesile ile gösteren, bizlere gönüllerini açan ve hizmetkârları olma mutluluğunu yaşatan, her türlü hizmetin en iyisine ve en güzeline layık Kadim şehir Çorumlu hemşerilerime, aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerine, kahraman gazilerimize ve Çorum’a arzı veda ediyor, iyilikler ve güzellikler temennisiyle, (varsa) hakkımı helal ediyor, sizlerden de helallik diliyorum.

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum."