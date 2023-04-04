Çorum’un önde gelen çelik yapı firmalarından Yakupoğulları Özçelik Metal, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremin ardından gelen talepler üzerine konteyner üretimine başladı.

Deprem bölgesinin konteyner ihtiyacını karşılamak için toplam 250 personelle günde 3 saat vardiya ile çalışan Yakupoğulları Özçelik Metal, aylık 600 konteyner üretim kapasitesine sahip ve günde 20 konteyner sevkiyatı gerçekleştiriyor.

Yakupoğulları Özçelik Metal’in bu özverili çalışması ise Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Yakupoğulları Özçelik Metal Yetkilileri Bekir ve Fatih Özçelik kardeşleri ziyaret ederek, özverili çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ettiler. Ziyaretlerde Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürü Özden Özgür Yalçın da hazır bulundu.

ÖZÇELİK’E KONTEYNER ÜRETME FİKRİ AFET BÖLGESİNİ ZİYARETTE DOĞMUŞ

6 Şubat tarihinde meydana gelen depremin ardından bölgeye gittiğini ve gördüğü manzara karşısında oldukça etkilendiğini söyleyen Bekir Özçelik, depremzedelerin soğuk havada çadırda hayatlarını idame ettirmesine üzüldüğünü ve bu yüzden firma olarak bölgeye yardım amaçlı konteyner üretmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Yardım amaçlı Çorum’da ürettikleri konteynerlerin sağlam ve dayanıklı olduğunu gören Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın daha sonra kendilerine 100 adet konteyner siparişi verdiğini anlatan Bekir Özçelik, ardından Vali Mustafa Çiftçi’nin de devreye girdiğini ve siparişlerin giderek artmaya başladığını kaydetti.

Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi’nin ardından AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da firmalarına gelen 2 binin üzerine konteyner siparişini zamanında yetiştirmek için 7 gün 24 saat çalışma kararı aldıklarını vurgulayan Özçelik, 250 personelle 3 vardiya çalıştıklarını ve aylık 600 konteyner üretme kapasitesine ulaştıklarını belirtti.

Ürettikleri konteynerlerin AFAD ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından beğenildiğini anlatan Bekir Özçelik, kapasite artımı için de altyapı hazırlıklarının olduğundan bahsetti.

Konteyner üretiminde kullandıkları tüm malzemeleri Çorum’un yerel firmalarından temin ettiklerini söyleyen Bekir Özçelik, konteyner üretiminde kendilerini tercih ettikleri için Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ayrıca teşekkür etti.

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın’ın firmalarını ziyaret ederek kendilerini teşekkür belgesi ile ödüllendirmelerinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Bekir Özçelik, “Konteyner üretiminde özveriyle çalışan tüm personellerimize teşekkür ediyorum. Depremin yaralarını milletçe hep birlikte saracağız inşallah. Yüce Allah milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemizi tüm afetlerden korusun” dedi. (Haber Merkezi)