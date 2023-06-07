MURAT ÇETİN

Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ankara’da bir dizi nezaket ve hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Vali Çiftçi ve Başkan Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti Ankara Milletvekili hemşehrimiz Murat Alparslan ve Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili hemşehrimiz Mehmet Aşıla’yı TBMM’de ziyaret etti.

Çiftçi ve Aşgın, yeni vekillere yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti.