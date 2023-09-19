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HURŞİT BOZKURT

Vali Zülkif Dağlı bu kapsamda İskilip’in hem ekonomik hem de sosyal yönden gelişmesine ciddi katkı sağlayacak İskilip OSB’nin son durumu ile ilgili İskilip Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Fikret Kısar’dan bilgi aldı.

“Sanayi Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Zekeriya Coştu, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat’ın destekleriyle ile İskilip OSB’nin yapılacağına inanıyorum." diyen Kısar;

“Sayın Valimizin Düzce’de OSB ve sanayicilerle ilgili çalışmalarını ve desteğini biliyoruz, sanayi şehri ve Anadolu kaplanı olarak tanınan Çorum için yeni Valimiz Dağlı bir şanstır. Uyuyan dev Çorum’un tekrar şahlanışa geçebilecektir. Tarım Orman Bakanlığı’ndan onay bekleyen OSB arazisi kalkınma öncelikli 5. Bölgedir. İskilip’e 5 km, Çankırı-Ankara Yoluna 1 km, Çorum’a 45 km mesafededir. Yüzde 20 meyilli, mera vasfı bozulmuş 6. sınıf arazi olup Cumhurbaşkanımızın onayından sonra alt yapıya geçilecektir.” ifadelerini kullandı.