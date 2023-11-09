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Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Mesajına, “Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimari Mustafa Kemal Atatürk’ü, bedenen aramızdan ayrılışının 85’inci yılında milletçe rahmet, şükran ve saygıyla anıyoruz” diyerek başlayan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Atatürk’ün hayatını, mücadelesini, milletimize kazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından 10 Kasımların önemi büyüktür. Bağımsız bir devlet yolunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşan, kısa hayatında yaptığı büyük işlerle dünya milletlerine örnek olan Atatürk'ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için var gücümüzle çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

“Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Cumhuriyet’i yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, bağımsızlığımıza ve kültürel değerlerimize sahip çıkmak hepimizin en büyük sorumluluğudur” diyen Vali Dağlı, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

“Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.” sözleriyle bize bu kutlu vatanı emanet ederek ebediyete irtihal eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere kazandırdığı bağımsız vatan toprağımız üzerinde şanlı bayrağımızı sonsuza dek dalgalandıracak; açtığı yolda, gösterdiği hedefe, durmadan yürüyeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve bu vatan uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”