1 Ocak 2023'te İskilip Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin (İSİAD) kurulmasıyla çalışmalarına başlanan İskilip OSB'ye Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'dan destek geldi.

İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İSİAD Başkan Yardımcısı Fikret Kısar ile birlikte Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Vali Dağlı, 14 aylık Bayat Kaymakamlığı döneminde İskilip'i yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyledi.

Ziyarette İSİAD Başkan Yardımcısı Fikret Kısar, OSB çalışmaları ve İskilip'in kültürel kalkınması için yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Geleneksel hale gelen Akşemseddin törenleri, Ebusuud panelleri ve İskilip meyveleri çalıştaylarının genişletilerek devam etmesi gerektiğini vurgulayan Vali Dağlı, alimleri ile meşhur olan ilçeye devletin şefkatli elinin değeceğini söyledi.

MÜTEŞEBBİS HEYET VE HARÇ TALİMATI

Vali Dağlı’nın Özel İdare, İskilip Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası Meclisleri’nin İskilip OSB ortaklığı ile ilgili ivedi karar alınıp müteşebbis heyetinin oluşturulmasını ve 8.5 milyon liralık harcın yılbaşından önce yeniden değerlemeye gerek kalmadan Özel İdare kaynaklarından yatırılması talimatını verdiği belirtildi.

ÖZEL İDARE İSKİLİP OSB İÇİN TOPLANIYOR

Öte yandan İl Genel Meclisi, İskilip OSB'ye İl Özel İdaresi'nin ortak olunması nedeniyle bugün saat 10.00'da olağanüstü toplanacak.