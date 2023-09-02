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Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Çorum Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı'yı ziyaret etti.

Vali Dağlı, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde aniden yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Baro Başkanı Av Turan Kalıpçı’ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kalıpcı’da nazik ziyaretinden dolayı Vali Dağlı’ya teşekkür etti.

Bu arada hastanede tedavisi devam eden Kalıpcı’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.